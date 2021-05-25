黑衣男半夜走廊偷鞋被电眼拍下 警介入调查

（早报讯）兀兰圈组屋出现黑衣男，三更半夜偷了一个单位外的一双运动鞋，还逛了几个楼层找猎物。居民公开电眼画面吁请邻居提高警惕，警方也已介入调查。

这起事件发生在上周六（5月22日）午夜时分，地点是兀兰圈某座组屋的12楼。事发单位的隔壁邻居在面簿公开电眼画面，呼吁附近居民提高警惕。

电眼画面显示，男子穿黑衣配一顶黑帽子，背着黑色背包。他在一个单位外徘徊，鬼鬼祟祟地看着门外的物品。黑衣男不断东张西望，好像在确保周围没人，然后伸手从柜子上拿走一双白色运动鞋。

公开画面的居民米克尔（40来岁，电子业）透过简讯告诉《联合晚报》，黑衣男被拍下时，电眼系统通过手机通知他有人在门外。他看到男子偷鞋的画面，马上开门找人，但男子已经离开。

“我往窗外看，他已从12楼往下走，在每一层楼观察摆在走廊的物品，还查看晾在单位外的衣服，就像在‘逛街’，直到8楼才停下。”

米克尔立刻报警，警员到场后花了约半小时寻人，但黑衣男已消失无影。

他也通知女邻居事发经过，对方得知鞋子被偷后吓了一跳。

因为黑衣男当时戴着的帽子和口罩，几乎挡着整个脸，不容易认出他的身份，米克尔不清楚是否曾见过这名男子。

警方受询时证实接获报案，调查工作正在进行中。