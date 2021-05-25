（早报讯）政府推出海事与岸外工程业数码化蓝图（Marine & Offshore Engineering Industry Digital Plan），预计约1000名本地业者和7万5000名员工将受惠。

该蓝图由新加坡企业发展局（ESG）和资讯通信媒体发展局（IMDA）联合推出，旨在引导中小企业在每个阶段的业务增长和数码化成熟度采用不同的数码化解决方案，以及制定培训计划提升员工的技能。

通过这个蓝图，中小企业可采用企业资源计划（ERP）等解决方案来自动化人工数据输入和追踪工作。准备好扩大业务的商家则可利用数据分析来监督和管控多个应用软件，这有助优化流程和做出更明智的决策。

至于要提高竞争力的业者，他们可使用先进的科技如自主机器人和无人机来进行监督或考察工作，这让员工有机会从事更高价值的工作，如无人机操作或机器人编程。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲周二（25日）下午在线上举行的推介活动上，作出上述宣布。海事与岸外能源领域全套（turnkey）解决方案供应商ICF国际计划参与这个蓝图。

刘燕玲说，尽管海事与岸外工程行业面临着严峻的时期，但业者可通过数码化来加强韧性，采用科技来增强他们抓取商机的能力。例如，采用数码工具来自动化和简化工作流程可帮助商家提高效率和生产率，进而节约成本。