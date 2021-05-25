拒戴口罩前女军官今再被控 称“不知须戴口罩”

（早报讯）昨天离开国家法院时脱下口罩微笑面对镜头，多次被公众拍到拒戴口罩的前女军官今午再被控上法庭时说：“我不知道必须戴口罩。”

警方今午发出文告指出，当局早就针对潘秋玉的行为展开调查，甚至在本月15日对她进行盘问，但是她却依然继续拒戴口罩。

她今午通过视讯面控时解释，她之前并不知道有任何法令规定必须要戴口罩，称没有看到任何广告，直到警员在本月15日通知她才知道。

“但是，我觉得这是个非常奇怪的事情，所以我时常出门忘记把口罩带在身上，或者忘记把口罩戴上。”

《联合早报》昨天报道，潘秋玉（译音）因涉嫌去年5月8日晚上7时20分至8时，在纽顿熟食中心没戴口罩，触犯了冠病19（临时措施）法令。

她不认罪，昨天来到国家法院原本将上庭答辩，但控方要求展期。

潘秋玉昨天抵达国家法院时没把口罩带好，在庭上企图脱下惹来法官喝止，她走出国家法院后，甚至把口罩我完全脱下，对着摄影镜头微笑离开。

警方认为潘秋玉昨天的行为有危害公众的风险，因此在咨询总检察署后，决定今早将她逮捕。

潘秋玉今午再次被控上法庭，以视讯的方式面控。她面对一项触犯传染病法令以及五项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

根据控状，她除了被指昨天在国家法院外没有戴好口罩以外，也涉嫌在去年12月2日之间至今年5月18日之间，三次在不同的商场没把口罩戴好。

这包括她在本月15日于滨海湾金沙商场地下一层广场被网民拍到逛街没戴口罩的事件。

根据早前报道，她除了没戴口罩以外，还被拍下骂上前提醒她的安全距离大使“你用什么身份命令我？”。

另外两起事件发生于牛车水以及武吉士一带的商场。

除此之外，潘秋玉也被指在去年6月28日从英国回到新加坡后，接到了14天的居家通知，直到7月12日为止。但是，她多次违反居家通知擅自离开指定的金沙酒店房，而且其中有好几次都没把口罩戴好。

控方在庭上向法官申请将潘秋玉还押在心理卫生学院进行精神评估。

潘秋玉没有代表律师，她反对申请，说她是一名前海军军官，有非常良好的记录，而且是新加坡公民，不应该被还押。

法官听完潘秋玉的解释后，认为她需要接受精神评估，因此批注控方的申请，将案件展期至6月8日。

警方文告指出，潘秋玉很可能涉及其他拒戴口罩的案件，案件仍在调查中。