美鹰酒店信托股东请求金管局干预

（早报讯）美鹰酒店信托的股东今天（5月25日）请求新加坡金融管理局（MAS）紧急干预，延迟或终止该信托脱售15间美国酒店，他们认为这些在美国破产保护下的酒店资产，看起来是因为冠病大流行造成的艰难情况下在被匆忙的以低价出售。

美鹰酒店信托的股东在今年早前获得新加坡证券投资者协会（SIAS）的协助安排成立了一个非正式指导委员会。这个委员会的七名成员今天向媒体发布了请求金管局干预的消息。

委员会表示非常关注那些资产的脱售，以及信托不接受Constellation Hospitality Group（CHG）的献议。它呼吁信托积极考虑这个献议，该献议提供更高的估值和更好的收复投资的展望。

委员会指出，虽然单位持有者重复的请求，脱售酒店的“假马竞标（Stalking Horse Bid）”和拍卖活动仍照旧在很紧的期限内举行，并没有延后或终止。竞价是由放贷给信托的放贷者的一家联号（假马竞标者）提出，它是Monarch Alternative Capital LP。

委员会相信CHG的献议获得合计持有超过40％股权的单位持有人的支持。但这个献议并没有获得接受。委员会质疑为何美鹰酒店信托要马上完成脱售这些资产，虽然说在它与“假马竞标者”的协议下，它有额外的时间核对CHG的献议。

美鹰酒店信托这个合订证券在2020年3月24日停牌至今。它面对着许多挑战，包括好些董事辞职以及它的美鹰酒店房地产投资信托（EH-REIT）的信托经理遭革除。它在美国的业务目前接受美国法庭的破产保护，在获得破产保护后，它申请将在美国的15间酒店脱售。它还申请加速脱售，缩短假马竞标者提供的竞标时间表。这个脱售交易，预定5月28日（星期五）于美国法院听审。

委员会相信假马竞标者原先提出以4亿5500万美元买下那15间酒店资产，不过这显著低于CHG在5月14日提出的5亿4000万美元的献议。在澄清后，CHG的献议调整至4亿7000万美元。

在昨日，DBS Trustee宣布四天前已为其中五个资产完成第二轮竞价拍卖，结果使所有酒店脱售总值增加2480万元，达到4亿8190万美元（6亿4100万新元）。

对此，CHG今早致函委员会，表示CHG承诺给予比4亿8190万美元显著更好的献议。它的献议还包括对美鹰酒店信托的重组计划，这将为单位持有者提供价值。