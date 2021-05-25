亚股普遍扬升 海指再涨0.72％

（早报讯）通胀及疫情担忧退减加上资金流入，协助推动亚太股市今天（5月25日星期二）普遍扬升，新加坡股市也受益，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天涨22.48点或0.72％，闭市报3146.09点。

美国隔夜股市周一回扬，美国央行官员重申通胀为暂时的看法，支持了市场情绪，纽约股市三大股指的期货今天在新加坡闭市时皆处于上涨，显示纽约股市较后开盘时将攀升。

亚太股市表现最佳的是中国股市，中国A50股指期货今天大涨4.47％，上海与深圳股市劲扬2.40％和1.91％。其他市场方面，香港涨1.75％，这是它接近两个月来最佳单日表现；东京涨0.67％，首尔涨0.86％，悉尼涨1.00％。

整体本地股市交易量劲增至19亿5000万股，总值显著回升至12亿9000万元。上升股305只，下跌股173只。

海峡指数成份股三分之二上涨，海指的动力主要还是来自本地银行股。华侨银行股价劲涨1.50％至12.22元，星展集团控股（DBS）涨0.67％至29.97元，大华银行（UOB）涨0.78％至25.89元。

胜科工业（Sembcorp Industries）是涨幅最大的成份股，股价涨4.93％至2.13元，接近1100万股转手，总值超过2300万元。