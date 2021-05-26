安杰德国际将发售新股 引进新的大股东

（早报讯）董事选举“全军覆没”并且刚出现新的最大股东的凯利板挂牌公司安杰德国际（Ntegrator International）昨日（5月25日）深夜透露，它与中国投资者周琪琳（译音，Zhou Qilin）签署售股协议，将私下发售1亿8786万股新股给周琪琳，每股认购价1.094分，总计约205万元。

这批新股将占安杰德国际现有股本的17.63％，占扩大后股本的14.99％。认购价比其股票在5月21日的加强平均价1.215分低了9.96％。

安杰德国际表示，这个新股发售计划旨在加强公司的财务和现金状况，为集团提供额外营运资金。公司也打算动用所筹得的资金，作为进行收购和把握新业务机会所需资金。

安杰德国际透露，周琪琳目前居住在中国，她是一名活跃的投资者，活跃投资于香港和新加坡股市，拥有约20年投资经验，目前是本地挂牌公司Incredible holdings的大股东，持有该公司6.94％股权。她是以投资目的认购安杰德国际新股。

一家名为Mission Well Limited（简称MWL）的公司，最近成为安杰德国际的最大股东，目前持有15.39％安杰德国际股权。而在3月28日（星期三），安杰德国际举行常年股东大会，结果爆出董事会“全军覆没”的罕见情况，所有五名寻求连任的董事皆不获股东通过。MWL当天较后即致函公司董事会，要求召开特别股东大会，议程包括委任MWL提名的五名新董事。

目前除了MWL，安杰德国际没有其他持股超过5％的大股东。

安杰德国际是一家网络基础设施综合服务商及通话系统专家，专门为客户设计、安装和部署数据、视频、光纤、无线和移动网络及通话系统。它已连续四年亏损，去年营收2310万元，净亏280万元。

安杰德国际昨日股价持平于1.2分，已从4月28日的1.9分4年高位大幅回跌。不过，该股今年至今股价仍涨20％或0.2分。