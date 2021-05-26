教唆好友提供个人资料助雇佣 59岁男子监5周罚8000元

（早报讯）妻子涉在圣淘沙豪宅虐佣，丈夫被揭曾因被禁止聘请女佣，教唆好友提供个人资料协助雇佣，之后还谎称不认得友人。

被告是59岁的沈源发，他面对五项抵触雇用外来人力法令。协助他的同伙陈忠春则因为给予假口供，指女佣是他聘请的，而在去年12月10日被判监与罚款。

被告的妻子陈丽云目前面对八项蓄意伤害女佣的罪名，指她在2018年9月及10月之间，于圣淘沙的升涛湾乐涛岛居所，多次伤害两名来自菲律宾的女佣珍妮弗（39岁）以及琼恩（33岁）。案件目前在审讯中。

2015年9月间，被告请同伙陈忠春冒名为他聘请女佣。被告由于光顾陈忠春工作的酒吧而结识对方。被告与家人当时被禁请女佣。

陈忠春提供给被告自己、妻子与孩子的身份证。约一个月后，被告联系陈忠春到一家雇佣中介签署申请外籍女佣的文件。再过一个月左右，被告再次要陈忠春到一样的中介签署申请资料。

女佣琼恩（33岁）的工作准证在2015年10月23日获批准。

进一步调查揭露，从2015年10月23日至2016年12月1日，琼恩其实受雇于被告，并居住他的住所。

工作约一个月后，琼恩就被带到陈忠春的住家，让她与陈忠春家人见面，熟悉环境，以免遭执法单位检查。之后，被告做出申请，要求将琼恩转到他的名下为他工作。申请获批准，工作准证也在2016年12月2日批下。

前年3月26日，被告向人力部雇佣调查员提供假讯息，表示不认得陈忠春。被揭发后，被告才承认说谎。

他昨天（5月25日）被判监5周，罚款8000元。（人名译音）