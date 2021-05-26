为获免费性爱视频 青年游说少女卖淫

（早报讯）为得到免费的性爱视频，青年不仅帮嫖客找妓女，还游说13岁少女卖淫，结果不仅没得到他想要的视频，如今还得面对牢狱之灾。

现年25岁的陈万德（译音）共面对八项控状，其中包括传播猥亵视频、欺骗、触犯防范人口贩运法令以及影片法令等罪行。主控官以其中三项提控，余项则交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，被告通过网络平台得知阿尤布（30岁）欲找人为自己口交，被告联系上阿尤布后，称他能找到愿意提供性服务的女子，但他不要钱，只要阿尤布拍下性爱视频发给他。

但阿尤布事后食言，要被告花750元买下性爱视频，被告讨价还价，说能再找另一个愿意提供性服务的女子，以换得性爱视频。

2018年2月4日，被告在社交媒体假冒女子联系一名少女，问她是否想当模特儿，之后甚至问对方是否愿意拍裸照。即便少女拒绝，被告仍继续和她聊天。当时少女还未过生日，才13岁。

被告没有因此放弃，同年5月再问少女是否有意赚“快钱”。此时，缺钱的少女答应了，不仅提供自己的裸照及视频，还答应提供性服务。少女在同年6月2日到阿尤布家提供性服务。

完事后，阿尤布给被告发一分钟长的视频吊胃口，要他付300元才能拿到完整视频。

为了获得视频，被告转向13岁少女，谎称阿尤布要她付300元，不然就会把他们的性爱视频放上色情网站及发给她社交媒体的追踪者。

如果不肯付钱，就得再提供多一次的性服务。他甚至建议少女向男友借钱，也称只要她肯为阿尤布口交，就能得到一台苹果手机。但无论被告说什么，少女都拒绝。

为了有300元能给阿尤布买下性爱视频，被告改变策略，在网上假扮妓女，引诱23岁男子付150元的订金。

得到“订金”后，被告仍继续与男子聊天，让他再付钱以便能享有“特别服务”。

被告甚至把从阿尤布那里得到的性爱视频截图发给男子，引他上钩，好能得到300元整数。

钱到手后，被告把300元转账给阿尤布，岂料对方却在拿钱后失联，甚至屏蔽他。阿尤布在承认性侵未成年少女罪后，于2019年8月23日被判坐牢两年。

主控官说，被告知道少女未成年，仍持续近四个月地尝试游说她卖淫，虽然并非为了钱，但仍是为了他的私欲。

他也指被告预谋干案，在网上设立多重身份，甚至假扮女生博取信任以及行骗，因此认为应当严惩青年，判他坐牢四年三个月又两周，以及罚款1000元。

法官指，此案非一般为谋取钱财利益而招妓的案件，因此需要时间考虑判刑，案展6月18日下判。