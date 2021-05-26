新借贷骗局 冒充银行或政府机构索取行政费

（早报讯）借贷骗局新模式，不法之徒冒充银行或政府机构发出信件或邮件，称需要先付行政费用，才能发放贷款。

警方今天（26日）发文告说，当局注意到上述诈骗新模式，并指出今年首四个月已接获至少20起报案，受害者共损失超过20万元。

根据文告，在这些案件中，受害者会收到简讯或看到提供借贷信息的网站或广告。当受害者之后联系对方希望借款时，不法之徒会继续通过WhatsApp和他们接洽。

在接洽过程中，骗子会以处理贷款程序为由，向受害者索取个人资料。之后，骗子便会称贷款已通过，但以不同名义如手续费和转账费等为由，要他们先支付相关款项。

在那之后，骗子便会出示先前已伪造好，来自银行或政府机构如新加坡金融管理局或国家法院的文件，来“证明”受害者需要先付费。

警方指出，在这些伪造文件中，会有资料误导受害者，让他们相信需要先支付某些费用，才能够获得贷款。受害者按照指示先付款后，迟迟没有收到贷款，才惊觉上当。

根据注册条例，合法借贷商不能在未授权下进行电话或短信宣传，借贷者也须亲自到放贷公司办理借贷手续，不允许任何的远程借贷。另外，合法放贷商也不能在发放贷款前要求申请者支付费用，包括消费税或行政费，只在借贷后才能从借款中扣除。公众可上律政部网站查看合法借贷商的名单。

警方提醒，若收到陌生号码发来的借贷服务广告，应不予置理，并屏蔽对方号码，若通过聊天软件收到类似短信则应举报。接到莫名来电时，也不应把身份证号码等个人资料提供给他人。

若有诈骗案的信息，可拨打警方热线1800- 2550000或登录警方网站提供线索。若需紧急支援，则应拨电999报警。