五名男子涉非礼案 明天被控

（早报讯）五名男子因涉及五起非礼案，明天（5月27日）将被控上法庭。

警方今天（26日）发出文告表示，上述男子的年龄介于26岁至50岁。

在第一起案件中，一名26男子被指在2019年8月1日，在义顺21街一带的健身角落非礼一名20来岁的女子。

第二起案件发生在去年6月22日，一名50岁男子被指在马西岭坡（Marsiling Rise）一带的商店内非礼一名不到14岁的少女。

第三起案件则发生在去年10月18日，一名35岁男子被指在史德蒂路（Sturdee Road）一带的餐馆非礼一名40来岁的女子。

第四起案件发生在去年11月9日，一名37岁男子被指在惹兰巴板（Jalan Papan）一带的商店内非礼一名30来岁的女子。

最后，今年4月8日，一名31岁男子被指在义顺4道的一间超市内非礼一名30来岁的女子。

五人明天将在非礼罪的罪名下被控上法庭。根据刑事法典第354（1）节条文，非礼一旦罪成，可被判坐牢最长两年，或罚款，或鞭刑，或其中两项兼施。若受害人年龄小于14岁，监禁期限可增至五年。

警方表示，当局非常关注非礼案件，并对危害他人安全的性犯罪者采取零容忍态度。警方也将继续严格执法，避免和打击非礼案件。