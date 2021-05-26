肃毒局起获逾90万元毒品 逮捕一对男女

（早报讯）中央肃毒局展开执法行动，在芬薇路（Fernvale Road）的住家单位里搜出逾5公斤的海洛英、逾2公斤的冰毒和大麻等，这些毒品市值超过90万元。警方也在现场逮捕涉案的一对男女。

中央肃毒局今天（5月26日）发文告表示，当局昨天（25日）到盛港芬薇路（Fernvale Road）一带的一个单位展开突击行动。

肃毒局表示，当局过后在单位逮捕一名45岁新加坡籍男子和一名31岁新加坡籍女子。执法人员在单位中搜出5.66公斤的海洛英、2. 53公斤的冰毒、2.48公斤的大麻、192颗爱他死药丸和七颗埃利敏5号药丸。当局也起获703颗硝西泮（Nitrazepam）安眠药，以及2万8000元的现金。

肃毒局提供的照片显示，两名男女将一些毒品藏入衣柜中，更直接在单位内其中一间房间地板包装冰毒。

不过，过程中出现小插曲，执法人员在行动发现一名11岁男童和一名10岁女童在突击单位前玩耍。两名孩童过后被证实为31岁女子的孩子，他们之后已被妥善照顾，并交给亲人。

针对两人的调查正在进行。当局也指出，在这次行动中起获的海洛因是2700名瘾君子一个星期的使用量、冰毒则足够1450名瘾君子服食一个星期，而大麻是355名瘾君子一周的使用量。

中央肃毒局副局长(营运)陈世辉表示，孩子往往是涉毒行为的受害者，“贩毒者不仅通过自己自私的行为摧毁其他人的生命，也为他们的家人和孩子带来伤痛。”

他指出，家长在孩子的过程中扮演着重要的角色，并表示肃毒局除了将继续严格执法，也将继续和家长们合作，让他们教育孩子远离毒品。