Jem和西城感染群扩大至60人 麦当劳送餐员感染群扩大至15人

（早报讯）Jem和西城购物商场感染群扩大至60人，包括神召会恩典堂的女牧师。麦当劳送餐员感染群也扩大至15人。

根据卫生部昨天（5月26日）文告，Jem和西城购物商场感染群再添七起病例，其中两人是克勤小学（Concord Primary School）学生，分别是11岁男生和6岁女生。两人都是早前确诊的AbbVie Operations Singapore工程师的家人。

该感染群其他新增病例还包括一名18岁工艺教育学院男生和一名29岁新加坡炼油公司技工，两人此前已被隔离。

另三人则是到过两个商场的公众，其中一人是神召会恩典堂（Grace Assembly of God）的30岁女牧师。还有一人是在DCH Auriga新加坡公司当送货司机的67岁男子，他经常往两座商场送货，目前初步确诊感染B1617变种毒株，有待进一步结果确认。

麦当劳送餐员感染群则扩大至15人。新增病例是曾与其中一名确诊送餐员密切接触的41岁女子，以及一名在麦当劳伊莱雅民众俱乐部分店当厨房职员和服务员的58岁女子。

樟宜监狱感染群再有一名49岁男囚犯确诊，他是早前染病监狱厨师的密切接触者。补习中心Learning Point感染群、滨海湾金沙赌场荷官感染群以及与53岁私人司机有关的感染群也都各添一起病例。

唯一一起客工宿舍新病例与Harvest@ Woodlands客工宿舍感染群有关，他和日前确诊的四名客工是室友，并且都受雇于H&W Communications公司。该感染群扩大至五人。