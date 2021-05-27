（早报讯）美国隔夜股市表现平平。道琼斯工商指数持平作收，标普500和纳斯达克指数小幅涨0.19％和0.59％。

本地股市因卫塞节，昨天休市一天。

今日（5月27日）可关注股票：

1. 新电信（Singtel）截至今年3月底的全年净利同比减少52％至5亿5400万元。如果包括特殊支出11亿8000万元，全年净利减少49％。这包括对数码行销公司Amobee和网安公司Trustwave的非现金减值支出。

董事会建议派发每股2.4分的年终股息，全年每股派息7.5分，一共派发12亿3000万元。派发率为核心净利的71％。

集团也同时披露新的策略发展方向，其中包括NCS将设立两个策略业务单位，专注于政府和电信领域，以及释放基础建设资产的价值等。

2. 胜科工业（Sembcorp Industries）披露转型策略计划，目标在2025年之前，70％的盈利将由可持续发展解决方案的投资组合贡献，再生能源投资组合的复合年均增长率（CAGR）将达到30％。

胜科也希望在2030年之前，它的温室气体排放将减半，并在2050年之前达到净零排放的目标。

3. 凯德集团（CapitaLand）以5亿零100万人民币（约1亿零300万新元）增持DLSP-Ascendas股权，由50％增加至100％。DLSP-Ascendas持有位于大连高新技术产业园区的大连腾飞园区（Dalian Ascendas IT Park）。

4. ESR房地产投资信托（ESR-REIT）位于大成道（Tai Seng Avenue）19号的房地产取得临时入伙证（TOP）之前，已有63％的承诺租用率，XP Power是主要租户。

5. 安杰德国际（Ntegrator）要求恢复交易。

6. 日本食品控股（Japan Foods Holding）截至今年3月底的全年净利同比增加256.4％至360万元；下半年取得330万元净利，转亏为盈。董事会建议每股派发1.75分年终股息，全年每股派息2.50分。

7. 快捷达环球（Aztech Global）评估，由于马来西亚政府实施第三轮行动管制令（MCO 3.0），最近再收紧措施，当地工厂的产出两周将减少30％。不过，马来西亚的产线只占集团总产出20%，对集团影响不大。