胜科工业宣布战略转型计划

（早报讯）胜科工业（Sembcorp Industries）宣布战略计划，把业务组合从褐色转型为绿色，并由其可再生能源和综合城市解决方案业务推动增长。

为了支持全球能源转型和可持续发展，胜科设定目标到2025年将其可持续解决方案组合的净利贡献从目前的40％提高到70％。到2025年，其可再生能源组合的复合年增长率将达到30％，综合城市解决方案组合的复合年增长率为10％。胜科此战略计划的核心是承诺采取大胆的气候行动，到2030年将胜科的温室气体排放量减半，到2050年实现净零排放。

胜科工业集团总裁兼首席执行官黄锦贤说：“我们今天公布的转型计划是由一个明确的目标所驱动，即在建立一个可持续发展的未来中发挥我们的作用。凭借我们在亚洲的良好记录以及在可再生能源和城市解决方案领域各个环节的能力，胜科已做好准备成为泛亚地区领先的可持续解决方案供应商。”

到2025年，胜科的目标是将其可再生能源装机总产能翻两番（增加三倍），达到10吉瓦。在2020年，其可再生能源装机总产能（包括风能、太阳能和储能）为2.6吉瓦。

到2025年，胜科的目标是将其城市业务的土地销售量增加两倍，达到500公顷。在2020年，土地销售量为172公顷。

到2025年，胜科的目标是将其温室气体强度从2020年的每兆瓦时0.54吨二氧化碳当量（tCO2e/MWh）降低到0.40吨。此外，公司的目标是在2030年将温室气体排放量减半（从2010年的540万tCO2e基线），并在2050年实现净零排放。胜科还承诺不投资于新的燃煤能源资产。

根据该战略计划，胜科重申它对联合国可持续发展目标（SDG）的承诺。它的重点是可持续发展目标7（负担得起的清洁能源）和可持续发展目标13（气候行动），旨在于这两方面做出有意义的贡献。