女送货员上门送包裹 被拍到粗鲁丢掷门口

（早报讯）门口传来一声“响声”，接着门铃响起，男子开门后没看见外面有人，只看见地上有一个包裹。他查看电眼发现，原来是女送货员按门铃后，粗鲁地把包裹丢在地上便离开。

署名“卡马鲁”的网民今早在面簿发贴文指出，一名女送货员昨晚（26日）11时23分送货上门给他时，竟把他在网上购买的奶粉包裹直接丢在门口，导致包裹外盒以及里头的奶粉盒包装都损坏压扁了。

记者联系上该网民，他受访表示，当时在客厅里看电视，门口突然传来一声响声，接着又有人按门铃，于是他马上去开门。

岂料开门后，发现屋外没人，地上则有一个包裹，后来他查看门口的电眼画面探个究竟，怎料发现女送货员粗鲁丢包裹一事。

据他提供的电眼画面显示，一名女送货员拿着包裹抵达门口后，直接把包裹丢在地上，视频中还能听到“啪”的响声。

女送货员接着拿起手机拍下单位号码，按了门铃，她没等屋里的人出来开门，就转身离开了。

卡马鲁说，这是他第一次遇到这样粗鲁的送货服务，由于送货员把包裹丢在地上，导致包裹外盒和奶粉的盒子包装都损坏，但所幸奶粉没洒出来，不过他已经向送货公司投诉女送货员。

“如果她能够这样丢包裹在我门口，那么相信她也是以同样的方式送出其他包裹。”

送货公司J&T Express回复媒体询问时表示，已经联系顾客，并且正在进行调查。

发言人指出，该送货员的行为违反了公司的理念和服务承诺，是不被接受，在调查结果还未完成前，或将给予罚款或其他处罚。