男子创意求婚方式 获网上一致好评

（早报讯）求婚新招！假意效仿电影《疯狂富豪》拍摄打麻将场景，男子用女友打出的白板牌，将麻将牌组成英文字：“你愿意嫁给我吗”，另类求婚获得网上一致好评。

这场“求婚记”于本月1日，在杨小姐（27岁，房地产经理）家中上演。这个新颖独特的求婚方式，是陈先生（28岁）为她精心构思的。

杨小姐受访时笑说，完全没想到男友会这么快求婚，也没想到会以这种方式进行，当时又惊又喜，在浪漫之余，更觉得有趣好笑。

“我们大学时期认识，在一起五年多，男友原本想五周年时求婚，但因疫情关系，将计划推迟了一个月。几天前母亲还不小心走漏一点风声，但我也没多想。”

她透露，当天朋友以50元为酬劳，请她帮忙拍摄视频，说想效仿好莱坞电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）打麻将的场景。

“我们打了几轮牌后，我摸到一张白板，但因为桌上三张白板都打出了，我也没想那么多，顺手打出。”

岂料，男友突然和牌，说了一句：“哇，我嬴很大，你需要用一生来还，但我会为你还”，并一字字摊牌显示出英文字：“你愿意嫁给我吗”。在杨小姐惊讶之余，男友从抽屉拿出戒指，单膝下跪求婚，全程被朋友拍视频录下来。杨小姐在答应求婚后，将视频放上面簿，笑称这是她出过最大的“满台”。

贴文在网上意外爆红，至今已有超过1300个点赞及3000个转发，网友纷纷留言直呼这场求婚有创意、高水平。