晒衣铁架偷不走 男子竟偷2衣架

（早报讯）没鱼虾也好？一名男子被指“看中”居民家门前的晒衣铁架，发现铁架被铁链住拿不走时，他竟转移目标，把挂在铁架上的两个衣架子拿走。

事件发生在4月22日凌晨12时50分，地点是在大巴窑一带的组屋。

网民阿凤日前在面簿上载一则长达六分钟的视频，并在贴文中指视频中的一对男女经常在晚上出没，居民的东西也经常不翼而飞。

阿凤说，视频中的画面是她家门口的晾衣处，该处有一个可折叠的晒衣铁架，平时是用链条把脚踏车锁在一起的。

视频显示，一对男女一起出现，在晾衣处张望了一阵后，女子站在一旁，男子走上前打量一轮后，动手尝试取走晒衣铁架，但他很快发现铁架和脚车是锁在一起的，根本移不走。

他于是拿起架子上带有夹子的衣架细看一番，似乎在检查衣架上的夹子是否有损坏。视频结束之前，他还把夹着的口罩取下，取走两个衣架子。

阿凤说，两个衣架子使用多年，根本不值几个钱，他连旧衣架也拿，气得他报警处理。

阿凤不久之后已把视频从面簿撤下。

记者走访组屋时，有居民认出视频中的男女就住附近，经常会到组屋楼下遛狗。

受访的居民表示，这座组屋过去常有东西被偷，失窃的物品包括走廊上的鞋子、四面佛，甚至连用来拜神的水果也不见。

警方受询时证实接获报案，调查正在进行中。