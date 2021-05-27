闯入单位非礼女邻居 男子判监六个月

（早报讯）想抽烟却没有香烟在手，男子原本打算到邻居家讨香烟，他见男邻居家门未锁竟闯入单位内翻箱倒柜，结果香烟没找到，却摸进睡房非礼男邻居熟睡中的未婚妻，压在对方身上舌吻她。

东窗事发后，他反锁在自己的住家内，与大批警察和民防部队人员对峙超过三小时。

33岁被告今天（5月27日）承认一项非礼控状后，被判坐牢六个月。

受害者是男邻居的未婚妻（29岁）。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄漏受害者身份的资料，包括受害者和被告的名字。

案情显示，今年1月18日上午11时30分，被告突然想抽烟，但住家内没有香烟，他于是跑到组屋走廊，打算向邻居讨香烟。

由于该名男邻居曾给他香烟，他于是跑到男邻居家门外，却发现对方家门未上锁，他竟擅自闯入翻箱倒柜找香烟。

不过，他找遍客厅都没找到香烟，于是跑到睡房内，不巧当时受害者在睡午觉，他竟萌生色心直接坐在对方身上，并舌吻对方。

受害者在睡梦中惊醒发现自己被非礼，吓得高声尖叫，并推开被告，随即报警处理，并通报亲戚。

被告见行径被揭发后，赶紧跑回住家内。受害者的亲戚后来闻讯赶到，跑到被告家门外要求他出来对质，结果被告自己做错事却怕事，吓得自行报警。

不料，警方赶到现场后，被告仍反锁在屋内拒绝开门，更闹跳楼，惊动民防部队到场设置气垫。

警方事后从他岳母手中接过钥匙后，打开被告的住家门，将他逮捕归案。

他事后坦承非礼受害者，并指他觉得自己与受害者有一定的“连接”，并相信两人“注定要在一起”。

心理卫生学院报告显示，被告案发时没有患上任何精神疾病。