本地研究：监测污水可发现组屋内是否有人感染冠病

（早报讯）本地最新研究证实，监测组屋排出的污水是否有冠状病毒，就可发现组屋内是否有人受感染，甚至可在受感染者还未出现症状时就发现病例，这比一一检测组屋居民来得快又不具侵入性。

研究员指出，这个方式可辅助成本高且手续繁琐的个人聚合酶链式反应（PCR）检测。

上述研究是由国家环境局和卫生部人员，连同新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院、南洋理工大学和澳大利亚昆士兰大学的研究人员携手进行。他们去年在淡滨尼11街第111座组屋出现感染群后，从7月4日至20日，每天每小时抽取该组屋排出的污水，加以分析。

根据研究报告，在那段日子里，确诊的九个居民已送往医疗设施，曾与他们密切接触的六个人则在家里隔离。当局7月4日至9日都在污水样本里测出病毒，而且病毒量经常突然飙升。

由于隔离的六个人都没有发烧或出现呼吸道感染症状，当局在7月8日为他们做鼻咽拭子检测，发现其中一人确诊。这起新病例后来通报7月7日开始腹泻，其粪便中也测出病毒。

报告指出，该病例开始腹泻、发烧和出现呼吸道感染症状的超过三天前，当局已在污水里测出病毒。这显示一个人可在未出现症状时，通过粪便排出体内的病毒。而且即使是只有一个人染病，也能从污水检测到病毒。