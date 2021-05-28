（早报讯）美国三大股指周四（27日）隔夜涨跌不一。道琼斯工商指数升141.59点或0.41％，闭市报34464.64点；标普500指数升4.89点或0.12％，报4200.88点；纳斯达克指数跌1.72点或0.01％，报13736.28点。

美国发布首次领取失业救济金人数创冠病疫情暴发来新低，推动股市上扬。但美国10年期国债收益率过后回升至1.6％以上，反映了投资者对通胀的隐忧，局限股市涨幅。

本地股市方面，中美贸易谈判似有进展，推动海峡时报指数连续五个交易日上涨，周四攀升18.73点或0.6％，收报3164.82点。

今日（5月28日）可关注股票：

1.GP工业（GP Industries）截至3月底全年净利达3172万元，比去年增长63％。营收增长11.3％至1亿1821万元。为保留财务资源，集团董事会不建议派发年终股息。

2.凯利板挂牌的黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）与一家蒙古煤矿公司达成反向收购协议。集团将向MGL Development有限公司全面收购Tengri Coal and Energy私人有限公司（TEC），收购价为10亿元。

TEC在蒙古有两个营运单位，其中一个单位持有当地採煤矿执照，另一单位持有建造发电厂和能源设施的执照。

3.美盈酒店信托（EHT）债权人向美国破产法庭提控信托保荐商Urban Commons公司联合创办人伍兹（Taylor Woods）和吴崇正未经授权便通过信托旗下公司Urban Commons Queensway申请美国薪资保障计划（PPP）的贷款，但却在收到超过243万美元贷款隔天便把资金转入自己的公司。

法庭于当地时间5月26日听审，认为控状可能成立，但拒绝发出控方要求的初步禁令（preliminary injunction），因为法庭认为伍兹和吴崇正在最后判决后不偿还243万美元贷款的可能性并不明确。

4.宝德新加坡（Boustead Singapore）截至3月底全年净利大增2.6倍至1亿1310万元，是上市以来首次超过1亿元，营收减少6％至6亿8570万元。集团派发每股3分年终股息和4分特别股息，年度股息达每股8分，也是历来最高。该股跌4.4％至1.08元。

5.联友（LY Corporation）也表示，在马国收紧防疫措施期间，工厂只有60％的员工可以运作，但对集团全年的财务表现预计不会有显著影响。

6.永茂控股（Yongmao）全年净利减少8.1％至5486万元人民币，营收增加6.8％至10亿元人民币，董事会建议派发每股1分股息。