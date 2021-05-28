组屋停车场天台聚集被举报 五男子疑涉毒被捕

（早报讯）五名男子被指在组屋停车场天台鬼鬼祟祟聚集，过后疑涉及毒品案件，全遭警方上手铐带走。

这起事故发生在昨天傍晚时分，地点在维拉三美路（Veerasamy Road）第638座组屋停车场的顶楼。

事发时，有公众拍下他们被上铐逮捕的视频，并在今天清晨5时多上载到面簿页面，引起网民热议。

根据时长36秒的视频，五人是在顶楼的烧烤台一带被警方围捕，当时四名男子坐在附近石椅上，一名男子则站着接受警方搜查，五人当时都被上铐。

视频起初拍摄时天色渐暗，到五人被带走时已经是晚上时分，相信他们是在傍晚6时左右被警方逮个正着。

由于停车场两侧是都有组屋，所以不排除有组屋居民居高临下看到五人在停车场聚集，然后通知警方到场。

据上述视频的贴文也表示，指五人当中相信有人来自一所国际学院，过去数个星期已经多次出现在停车场顶楼。

另外，五人聚集在顶楼烧烤台，这在社交活动限制收紧后也已经违反两人限聚令。

警方发言人受询时证实接获上述通报，指本月27日傍晚6时41分在上述地点检查五名年龄介于19岁至35岁的男子时，发现其中三名男子拥有疑是毒品有关的物品和用品。

五人过后因涉嫌涉及毒品的罪名及没有遵守安全距离措施下被逮捕，调查还在进行。