要见女儿被阻 男子一拳挥向前妻 判监四周

（早报讯）男子声称前妻曾指控他在女儿面前自慰，三年来不让女儿见他，他因思念女儿而跑到前妻家，结果与前妻发生争执，一气之下挥拳打前妻。他昨天求情时说：“我只是一个疼爱女儿的父亲，前妻却百般阻挠我见女儿。”

被告张侯安（译音，59岁）面对五项控状。他昨天承认一项蓄意伤人和一项鲁莽行事的控状后，被判坐牢四周。

案情显示，今年2月9日清晨6时，被告到33岁前妻的住家。前妻当时正打算出门送九岁女儿去搭校车，一开门看到被告后，吓得尖叫。

被告冲进屋内，两人在屋内大吵，前妻气得报警处理。不过，两人随后同意一起陪女儿下楼，但在送女儿上校车后，再度发生激烈争执，并拿出手机互拍对方。

被告在盛怒之下，一拳打伤前妻，并打落她的手机，导致她的脸部和左眼受伤。

前妻早在2016年12月15日已获得个人保护令，但被告却违反保护令对她动粗。

没有代表律师的被告昨天求情时表示，他和前妻离婚后，前妻指控他曾在车上当着女儿的面前自慰，女儿才会吓得拒绝再与被告见面。

被告指警方调查后，发现前妻的指控不属实，但前妻却仍以一样的理由，三年来拒绝让他与女儿会面。

被告说，他去年曾三次到前妻的住家，并趁女儿在校车抵达前和女儿说话，前妻也没有反对。但这次却反应特别大，他才感到不满而对前妻动粗。

“我只是一个疼爱女儿的父亲，如果前妻让我见女儿，就不会发生这种事。”