越堤到狮城无照为客微整形 马国女判监罚款

（早报讯）看准新加坡的“美容市场”前景佳，马国美容师连续五个月在本地租房非法帮人做“微整形”，结果被顾客举报，今天（5月28日）被判坐牢10周和罚款5500元。

被告陈淑敏（译音，26岁）被控15项触犯卫生产品法令、毒药法令和医药注册法令的罪名。她承认其中五项罪名，余项交由法官考虑。

根据案情，被告在马国是一名美容师，她发现新加坡人对于“微整形”有不小的需求，加上新币兑马币汇率高，认为可以通过来新加坡帮人动医美手术大赚一笔，因此在2019年1月开始在社交媒体及网购平台上刊登广告。

她接到订单后，同年1月24日入境新加坡，在裕廊的某家酒店内租下房间帮客人做手术。

一名女子看到被告的广告后，1月27日上门进行鼻梁埋线手术。被告在酒店房里花了50分钟帮她埋了超过五根线后，她的鼻子开始有一点红肿，被告因此给她两粒来历不明的药丸，称是能够消肿的“抗生素”。

女子花了400至600元，被告也发简讯给她，说如果她想要让鼻子更加笔挺，可以帮她埋更多的线。女子没有答应，被告在1月29日回到马国。

女子随后通报卫生部，当局也在同年5月接获另一起相关通报，到海军部一带的组屋找到准备为两名顾客动手术的被告，发现她没有行医执照，当场将她逮捕，并起获不少违禁药物。