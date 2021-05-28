骗两个政府单位逾6万元 男子被判监

（早报讯）男子受聘为销售经理，帮犯罪团伙推广培训课程和推销产品，在短短四个月内协助骗取劳动力发展局和标新局发放逾6万元的补助金和赠券。

被告谢炳伦（27岁）面对189项控状，包括欺骗和吸毒的罪行。他今天（5月28日）承认其中13项控状，余项交给法官下判时一并考虑后，被判坐牢八个月又52周。

案情显示，被告在2016年受聘为C.G. Marketing（简称CGM）的销售经理，而该公司的董事与资讯科技咨询公司A.I. Industries及Alliance Continens的董事和培训员串谋，由CGM帮忙推广后者的培训课程，并从中骗取劳动力发展局发放技能创前程培训补助金。

为了骗取更多补助金，他们不仅支付介绍费给介绍学员来上课的人，也告诉学员可以不必出席课程，仍可获得50元“回扣”，以此吸引更多人报读课程。

被告的职务则是成立推销团队，帮忙招募人手推广相关课程，以拉拢更多人报读课程，并处理相关手续。

另外，被告也协助向三家公司推销一个客户关系管理系统，以此向标新局（新加坡企业发展局的前身）申请创新与能力赠券（Innovation and Capability Voucher）。

调查显示，2016年4月至8月间，被告协助该团伙骗取劳动力发展局和标新局共6万零500元。

东窗事发后，A.I. Industries及Alliance Continens的董事郑胜扬和培训员黄永京早前已分别被判坐牢24个月和15个月，而CGM董事之一的林标也被判坐牢13个月。其他涉案人士的案件则另外审理。（人名译音）