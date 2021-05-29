因犯多起偷窃案被还押 男子在警署"粪袭"辅警

（早报讯）34岁男子干下多起偷窃案，被还押时大解在纸杯里丢向辅警，导致对方一身粪，昨天认罪。

被告是苏莱曼（译音），他抵触13项控状，包括偷窃、偷窃车辆、对公务员动粗、阻碍公务员执行任务、公路交通法令、破门行窃以及车辆（第三方风险与赔偿）法令等罪行，控方以其中6项提控，余项由法官下判时一并纳入考量。

根据案情，被告是在去年10月6日到三巴旺弯第365座的多层停车场干案，从一辆罗厘内偷走手机、现金卡和充电宝等物品，后也因其他偷窃罪行，在10月13日被还押到兀兰警署。

隔日午餐时，被告偷偷将装有饮料的纸杯收起来，随后在纸杯内大解。

到了晚餐时分，当24岁的辅警收集早前分发的餐点和纸杯时，被告却突然将装有粪便的纸杯丢向他，导致辅警一身都是粪便。被问及为何这么做时，被告却不理会。

此外，被告也在保释期间屡次干案，分别在20日和21日到马林百列偷走一辆电单车和头盔。

不仅如此，被告也在23日和女友一同到大成道第1010座的食阁，从饮料摊行窃，偷走约2000元，干案过程被电眼拍下。

控方表示，被告的前科累累，短暂出狱后又再犯，为了保护公众，恳请法官让被告接受预防性监禁的评估。

被告代表律师求情时表示，心理卫生学院的报告指出，被告患有反社会型人格障碍。

法官要求提交对被告进行预防性监禁的评估，案展至6月18日下判。（人名译音）