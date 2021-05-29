阿窿跑腿遭追捕 开车撞警车慌逃

（早报讯）涉当大耳窿跑腿被警方追捕，31岁男子开车仓皇逃，情急之下竟然撞警车！警方展开全岛范围搜索，四小时内将他逮捕归案。

除了帮大耳窿进行骚扰行为，男子还涉嫌犯下多项罪行，包括偷窃、鲁莽行事、危险驾驶，中央肃毒局也因男子涉毒对他展开调查。

警方文告指出，男子涉嫌于本月23日在海格路为大耳窿进行骚扰行为，当局昨日下午3点40分展开行动，尝试在海军部通道（Admiralty Drive）第469座组屋将他逮捕。

男子发现自己被便衣警车跟随，立即开车尝试逃跑。逃跑过程中，他竟直接撞上便衣警车，幸好没有警员受伤。

根据警方提供的照片，男子驾驶的轿车前方左侧有明显擦撞痕迹，一处微微凹陷，而便衣警车则是尾部左侧被蹭掉漆。一般相信，两辆车当时处于反方向，但男子在逃跑时不顾警车阻挡，硬将车子开走，因而发生擦撞。

警方立即展开全岛追捕行动，男子当时开的车被发现停在义顺21街第222座组屋附近。

晚上7点半左右，警方在兀兰通道60第772座组屋发现了该名男子，立即将他逮捕归案。男子涉及为大耳窿跑腿进行骚扰行为、偷窃、鲁莽行事、以及毒品相关罪行。

男子今早已在放贷人法令下被控上法庭，大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者可被判罚款5000元至5万元，最高可坐牢五年以及打鞭多达六下。