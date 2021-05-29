ScamShield半年内 屏蔽逾72万条短信及5537个诈骗号码

（早报讯）本地防诈应用ScamShield推出半年内已累计11万9000名用户下载，该应用至今已屏蔽逾72万条诈骗短信，以及5537个诈骗号码。

警方今天下午（5月29日）发文告指出，ScamShield自2020年11月20日推出以来，已屏蔽72万2865条诈骗短信及5537个诈骗电话号码。

文告中提到，借贷、钓鱼网站及冒充中国公安诈骗都列为2020年本地十大诈骗案类，去年当局接获逾4400起报案，涉及金额高达6000万。

这些案件中，不法分子常通过短信或打电话与受害者取得联系，ScamShield的作用在于让用户屏蔽诈骗号码，减少不法分子与手机用户的接触。

下载ScamShield后，当用户收到诈骗电话或短信时，应用会利用人工智能识别该号码是否属于已知诈骗号码，一旦发现是诈骗号码，会对该号码自动屏蔽，号码发出的短信被自动移到手机的垃圾信箱中。

另外，用户可通过ScamShield举报怀疑是诈骗电话的号码，应用的资料库会就此更新，其他用户往后就不会收到被举报电话号码的来电或短信。反诈骗中心通过应用所获得的信息可及时检测到正在进行的诈骗活动，或可能会出现的诈骗趋势，为公众提供及时的资讯。

目前，苹果手机用户可以免费下载ScamShield，安卓手机版的应用将在日后推出。