承包商误用网民婚照制开斋节活动人形立牌 人协道歉

（早报讯）一对男女的结婚照被制成社区开斋节活动的人形立牌，照片中的女子昨天在社交媒体发贴文申诉，她的结婚照在未经同意下被使用，而且用结婚照来代表庆祝开斋节也不恰当。人民协会在面簿回应时公开向女子道歉，并指会为这个错误负责。

网民莎拉（Sarah Bagharib）5月28日在社交媒体Instagram发贴文，称自己的结婚照不知何故被制成人形立牌，出现在中峇鲁Orchid Estate的开斋节庆祝活动上，她已向有关当局举报。

照片中可见，该人形立牌只采用了莎拉与丈夫的身形，脸部则留有一个洞，相信是让公众拍照用的道具。

她表示，从未授权任何一方使用自己的婚礼照片，并认为该照片不应该出现在开斋节的庆祝活动上。贴文中写道：“用一张结婚照来代表庆祝开斋节的马来族或本地回教徒是不恰当的。未经许可使用我的结婚照是不应该的。”

对此，人协于5月29日在面簿公开向莎拉道歉并做出解释。

根据人协的贴文称，拉丁马士选区办公室将中峇鲁Orchid Estate开斋节庆祝活动的设计与布置工作，交给一家承包商处理。该承包商是Warabi Enterprise艺术工作室。承包商在设计装饰时，从网上下载了莎拉的照片，并将其制成人形立牌。拉丁马士选区办公室之后将这些装饰摆放至活动现场。

“这不该发生，承包商和拉丁马士选区办公室均未获得这样做的许可。这违反了条例，我们已经通知了承包商，接下来也会采取相应措施。”

人协也称将会为事件负责，而且得知问题后，已经立即将人形立牌移除。

“我们严厉看待侵犯版权的行为，并会采取更严谨的内部机制，确保这类事件不会再发生。另外，我们也不该用这张照片形容开斋节，这是不合适的。”

贴文指出，人协会尽其所能引导职员与承包商了解文化课题。人协也已经联络莎拉，并向她与家人道歉和解释事情的始末，以及提出欲与她会面详谈。