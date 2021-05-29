四起无关联病例 包括一名小学教师

（早报讯）今天新增的23起社区病例中，有四起是未找到关联的病例，其中一人是乐赛学校教师。

根据卫生部今晚（5月29日）的文告，这名教师最近一次去学校是在本月18日，她已在4月完成两剂疫苗接种。

所有无关联病例都出现症状，并且都是去看医生时进行检测后确诊，感染源头尚在调查。

病例①：40岁的乐赛学校女教师。她在5月25日开始鼻塞，26日流鼻涕后到诊所求医。她在27日接受抗原快速检测（ART）和聚合酶链式反应（PCR）检测，ART检测呈阳性后，立即被隔离，当天还发烧，于隔天确诊。

病例②：49岁的永顺桌椅服务社女职员，一直是居家办公。她在5月23日发烧和喉咙痛，25日咳嗽，但直到27日才去诊所求医，于隔天确诊。她在18日刚接种第一剂疫苗。

病例③：33岁的马来西亚籍厨房助手，任职于Hua Zai Eating House。他是在5月26日失去味觉，28日去诊所求医并接受ART和PCR检测，ART检测呈阳性后，立即被隔离，于隔天确诊。

病例④：23岁的马国籍厨师，任职于安谷（Anchorvale）一带的West Grill Station。他在5月28日发烧和头痛，当天便到诊所求医并接受ART和PCR检测，ART结果为阴性。他一直待在家中，等待PCR结果，于隔天确诊。