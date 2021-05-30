麦当劳必胜客吸取经验 送餐员只能服务一分店

（早报讯）麦当劳和必胜客感染群出现19起病例，两家快餐店吸取去年经验，送餐员只为一家分店服务，因此出现病例后，只须将相关分店关闭两周，无须关闭所有分店。

根据《海峡时报星期刊》，麦当劳和必胜客目前的防疫措施有员工和送餐员只能服务他们被指定的分店、一天测量两次体温以及手部消毒。两家快餐连锁店也实施无接触式送餐服务和无现金支付。

由于两家快餐龙头延续去年阻断隔离期间实施的严格防疫措施，因此在冠病病例出现后没有添加其他措施，而是更频繁的提醒旗下员工和送餐员遵守相应措施。

出现确诊病例后，麦当劳和必胜客也只关闭受影响的分店，让关联员工隔离14天，无须像去年4月时关闭所有分店。

麦当劳的新加坡许可商“汉堡包”（Hanbaobao）总经理巫班杰明说：“去年的情况比较不同，员工们会被派往不同的分店工作。而今年我们将措施进一步缩紧，员工和送餐员只服务一间分店。因此当有员工感染冠病时，我们可以快速关闭分店，能够更好控制病毒传播。”

目前，两家快餐龙头皆有和第三方送餐平台Grab、Foodpanda和Deliveroo合作。此外，麦当劳也和IVIC物流合作，以满足McDelivery服务的需求。

IVIC物流的发言人指出，旗下八成的送餐员已接种疫苗，他们也有参加送餐员冠病筛检测验。