滥用政府补贴 税务局取消约1300名雇主雇佣补贴与招聘奖励金

（早报讯）国内税务局严厉看待企图滥用政府疫情补贴计划的行为。截至本月底，约1300名雇主的最新一轮雇佣补贴与招聘奖励金被取消，涉及款项总计3200万元。

近2600名雇主也因税务局还在进行审查，暂无法领到今年3月应发放的补贴或奖励。这些雇主占雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）与招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI）所有合格雇主的2%，暂不发放的款项约8500万元。

JSS与JGI这两项政府计划的款项发放都与雇主公积金缴交额挂钩，雇主无须另外申请。不过，有雇主怀疑为幽灵员工缴交公积金，而一些雇主没有给员工加薪却为员工呈报更高的公积金缴交款额，企图骗取政府在疫情期间给企业救急而发放的雇佣补贴。

税务局在最新一轮审查中，已将10起这类案例交给警方调查。

税务局至今也接到500起相关举报，根据民众提供的线索，调查怀疑滥用政府补贴计划的雇主。

税务局今早（5月31日）发表文告指出，截至5月底，它为3月最新一轮的补贴发放，分别审查了800多笔JSS款项与近1100笔JGI款项。

根据税务局提供的数据，有超过500名雇主因审查不过关，无法获取JSS补贴，该局拒绝发放的款额总计1600万元。在JGI之下，也有800名雇主领不到奖励金，款额同样总计1600万元。

税务局指出，加上最近这笔款项，自JSS去年2月推出以来，它已一共拒发放4400万元雇佣补贴。

税务局在文告中说，为了防止有雇主滥用政府资源，确保公平及妥善地发放补贴，有2600名雇主将暂无法领到今年3月应发放的JSS或JGI款项。

“一旦税务局证实这些雇主没有伪造资料，所缴交的资料也准确，就会把雇佣补贴与招聘奖励金发放给他们。如果在审查中发现问题，他们的部分或全额补贴可能取消。”