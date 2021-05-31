（早报讯）本地股市已从高警戒解封第二阶段措施引发的抛售中复苏，这周预料持续向好。

李显龙总理今天下午4时将发表全国讲话，分享政府计划如何在控制冠病疫情的同时，让我国再次逐步解封。

今天是美国阵亡将士纪念日（Memorial Day），美国股市休市一天。

周一（5月31日）值得关注的个股：

1.吉宝置业（Keppel Land）通过子公司VN Prosperity，以3675亿越南盾（约2160万新元），向Phu Long Real Estate收购Phuoc Kien Construction Investment的60％股权，后者在胡志明市持有一幅土地。吉宝置业和Phu Long计划在1.5公顷土地上，发展40个有地住宅单位。

2.凯德集团（CapitaLand）旗下的雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）与医疗和安全服务公司International SOS合作，从明日起客人在全球都能获得全面的远程医疗、远程咨询和旅行安全咨询服务。

3.佳晟控股（Chasen Holdings）转亏为盈，截至3月底的2021财年业绩报告显示，全年税后净利达344万元，扭转上一财季同期税后净亏1524万元，这是因为负责专门搬迁和第三方物流部门抓住增长机会及带来更高营收。

4.全民牙科（Q&M）披露，与两家中国公司一同成立合资公司来制造外科口罩的计划取消，三方并未落实去年3月11日签署无约束力的谅解备忘录。

5.多维科技（Dutech Holdings）和祥发控股（CFM Holdings）周一开市前宣布暂停交易，表示稍后有事情要公布。