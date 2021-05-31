“网络公民”女作者诽谤官司 李显龙总理今早通过视讯供证

（早报讯）李显龙总理起诉“网络公民”文章女作者诽谤，女作者接到官司诉状书后不答辩也不出庭，被法官裁定须做出赔偿责任。官司今早进入估算赔偿金额的阶段，总理通过视讯形式“上庭”供证，案展一个月后做结案陈词。

网络公民（The Online Citizen）于2019年8月15日，在网站刊载的一篇文章，题为《总理夫人何晶奇怪地分享了一篇与家人断绝关系的文章》，而文章作者就是马来西亚籍女子鲁巴星妮（Rubaashini Shunmuganathan）。

总理随后对网站主编许渊臣发起诽谤官司向他索讨赔偿，并且要求法庭发布禁制令，阻止许渊臣继续发表该文章。2019年12月，总理也对鲁巴星妮发起诽谤诉讼。

由于鲁巴星妮没有对官司做出任何回应与答辩，高庭在2019年底发出间中裁决，裁定鲁巴星妮必须对总理所做的诽谤承担赔偿责任。

今早，案件进入估算赔偿金额的阶段，总理通过视讯形式“上庭”供证不超过五分钟，确认诉方所提呈给宣誓书内容无误。鲁巴星妮今早仍是不见踪影。

根据总理的宣誓书内容，诉方指责女作者在接到主编许渊臣的“创意写作”指示后，既没做任何查证，也不顾内容真假，在不到四小时内完成文章，如此行为是“鲁莽”和“存有恶意”。

法官指示诉方在下个月21日之前提呈结案陈词。法庭会在那之后裁定具体的赔偿金额。