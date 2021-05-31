受高警戒解封第二阶段影响中低收入民众 周四起可申请一次性补贴

（早报讯）因高警戒解封第二阶段防疫措施而导致收入受到影响的中低收入员工和自雇人士可从这个星期四（6月3日）起，申请冠病疫情复苏临时补贴。申请者无须证明自己正在找寻工作或接受就业培训，已在领取冠病疫情复苏补贴和冠病疫情司机援助基金的公众则不能申请这项一次性补助。

社会及家庭发展部今天发布文告，公布冠病疫情复苏临时补贴（COVID-19 Recovery Grant-Temporary，简称CRG-T）的申请详情。

那些从本月16日至6月30日之间，因防疫措施收紧被要求拿至少一个月无薪假，或至少一个月来收入减少一半或以上的中低收入及自雇人士，可从6月3日至7月2日期间申请这项临时性补贴。申请者无须出示证据，证明自己正在找寻工作或是接受就业培训。

同时，目前已在接受冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant）、冠病疫情司机援助基金（COVID-19 Driver Relief Fund）等政府补助的公众，不能申请冠病疫情复苏临时补贴。

符合条件的申请者若是被强制放无薪假至少一个月，可获最多700元的一次性补贴；减薪至少50%的员工则可获得最多500元的一次性补助。

自雇人士在这期间的收入，若比去年和前年的每月平均收入减少一半至少一个月，也能申请最多500元的补贴。

从6月3日起，公众可通过冠病疫情复苏临时补贴的网上申请平台go.gov.sg/CRGT提交申请。网站将从3日早上9时起，24小时开放至7月2日晚上11时59分。

社会及家庭发展部提醒公众提前准备好须提交的文件。需要协助的公众可拨打ComCare热线1800-222-0000，或电邮Ask_SSO@msf.gov.sg，或到社会服务中心办理申请。