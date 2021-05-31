安谷路第308座食阁感染群 诊所检测排长龙

（早报讯）卫生部将为本月13日至30日之间到过安谷路第308座组屋的职总富食客的公众提供免费冠病检测，今早，同座组屋的诊所就大排长龙，至少50人等着做检测。

距离这里最靠近的区域检测中心是在宏茂桥大侨小学旧校舍，今早下着大雨，那里并没有太多人。

公众也可到拭子检测计划（SASH）下的公共卫生防范诊所（PHPC）接受检测。卫生部也提醒这些公众根据到访日期，在14天内密切留意健康状况。

不少公众今早就到308座组屋的康威医疗诊所排队接受检测。截至12时30分，诊所外排了约50人。

詹龙发（69岁，退休）今早10时30分就和妻子及儿子到诊所排队接受冠病检测。他说，据悉，和他同住一楼的一名邻居在第308座组屋的职总富食客工作，对方已经被隔离。由于大家同住一楼，又用同部电梯，担心被传播，因此前来做检测。

“我和妻子每天会帮忙女儿带孩子，担心影响她们一家，所以第一时间就来做检测。”

谢姓软件检测员（44岁）说，她星期六到职总富食客打包食物，今天凌晨看到新闻报道这里有多名确诊病例，必须关闭而感到担心。因此，她今早11时就到住家附近第319座组屋的诊所，抵达后却发现需要拿号码，最早明天才能检测。她因此再前往第308座组屋的诊所，却发现这里也排长龙。

她提到，已通知公司住家附近的情况，公司也劝她尽早做检测，这14天也居家办公。

一名不愿透露姓名、在诊所旁边的小型超市工作的店员说，今早接获政府信息，明天会为店员们进行冠病检测。“担心也没办法，还是得工作，病毒无所不在。”