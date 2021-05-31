三男女网上设赌局从下注额抽“小费” 各判监三月罚款两万

（早报讯）网上赌博输钱，两男一女决定在同样的网站开设自己的扑克牌赌局，从下注的数额中抽取5%平分，其中一晚就有29人下注，数额达1万1682元。三人认罪后各被判坐牢三个月及罚款两万元，他们不满判刑提出上诉。

三名被告分别是王嘉伟、陈丽珊和刘伟明，被指在2018年6月到12月之间，在手机应用程序Pokerrrr2中开局，设立All In Poker Club，供会员下注赌博，触犯远程赌博法令。

根据判词，警方在调查使用Pokerrrr2手机应用程序非法远程赌博时发现三人的罪行，随后将他们逮捕。

案情显示，三人原本利用该手机应用程序赌博，后来因为输钱而决定设立自己的赌局，邀请朋友加入。由于朋友也邀请其他朋友加入，该赌局一度共有60到70名会员。

他们设立WhatsApp群组，通知会员开局时间，赌局结束后也通过该群组处理赔偿及下注的数额。三人轮流负责，每两三天开局一次，一般上都是傍晚6时后开局。

王嘉伟和刘伟明主要负责避免输太多赔太大，而陈丽珊则负责群组事宜及钱财转账部分。

他们一般上从下注的数额中抽取5%为“小费”，主控官指出，单在2018年11月9日的赌局中，共有29人进入赌博，下注数额共1万1682元。（人名译音）