游泳时被卷入洋流 男子挣扎后幸脱险

（早报讯）57岁男子到在圣淘沙岛南滨海域游泳时，从丹戎海滩试图游到西乐索沙滩时，称被卷入强劲的洋流，感觉自己“濒临死亡”，经过一番挣扎才脱险。

热爱户外运动和游泳的余先生（57岁，退休）上周五（5月28日）早上8时到圣淘沙海域游泳时，险些出事。

他今早受访时告诉《联合晚报》，自己过去几年来不时都会到圣淘沙海域游泳，近来更是每周都去。

“当天上午，我打算从丹戎（Tanjong）海滩游到丹戎里茅（Tanjong Rimau）海滩去，途中会先经过巴拉湾（Palawan）和西乐索（Siloso）。”

他说，当他游到巴拉湾海滩后，准备继续向前方游去时，没有觉察到自己被一股洋流“往外推”，游到靠近蓝色浮标处。

他形容，当他手臂打到蓝色浮标时，自己仿佛被一块“磁铁”吸到海域的另一个方向，感觉就像濒临死亡。“我当时立即抓住浮标的链条却发现自己无法游离，因为洋流特别强，如果一松手，可能会被推到更远的地方。”

他感到惊慌，但尽量保持冷静，试着沿着几个浮标游动，休息一会儿后再决定下一步行动。

余先生表示，他过后慢慢向前游动，发现还有洋流，几番尝试后，最终游离有洋流的水域，游到岸上。

他之后也将自己的经历放上面簿。他说：“我希望借此警惕他人，要注意周遭的环境，小心潜在的危险。”