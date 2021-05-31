消费者投诉去年增加23% 旅游业遭投诉最多

（早报讯）冠病疫情使去年的消费者投诉总量相较2019年增加23%，旅游业居“投诉榜”榜首，共收到1800起相关投诉。

新加坡消费者协会去年收到1万8335起投诉，约七分之一与疫情相关。而针对旅游和航空业的投诉中，五件中就有两件与疫情期间颁布的旅行限令有关。

新加坡消费者协会今天发布文告指出，比起消协2019年收到的1万4867宗投诉，2020年收到1万8335宗投诉，增加了23%。其中，旅游、航空业因旅游限令而产生的投诉增加；大约一半的疫情相关投诉是针对旅游、航空业。

因全球旅行限制而取消或推迟旅游套餐、航班或酒店预订的消费者投诉，他们无法取回押金或预付款项。也有一些消费者因推迟旅行而被要求偿还罚款或行政费用，而另一些人只能透过延迟旅游做兑换，不能拿到现金退款。

此外，疫情的管制也造成消费者行为改变，更多转向网上购物。与网购相关的投诉数量更从2019年的2236件，增加到2020年的4366件，翻了一倍。

2020年的投诉案件中，消费者对旅行、航空业、医疗耗材、俱乐部、酒店等行业的投诉显著增加。反之，在阻断措施的限制下，针对美容、汽车和装修承包业的投诉数量略有下降。

旅游、美容、电子与电器、医疗与医疗耗材、汽车、家具、装修承包、航空、电信服务和餐饮业位居消协收到的投诉前十名。

在消协接获的投诉中，87.4%的是向消费者提出如何直接与商家协调的建议，另外12.6%则是由消协代为处理，意思是由消协代表消费者与公司进行谈判或调解。约70%的案件已获解决，为消费者追讨回近280万元的现金与相等价格的物品。