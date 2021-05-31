【总理全国讲话】定期轮流检测将扩大至更多工作和社交场合

（早报讯）再过不久，人们就能在药房购买自用的冠病检测工具。

李显龙总理今天（5月31日）下午发表全国讲话时指出，这些检测工具容易使用，使用时也不那么不舒服。

“如果你担心自己染上冠病，想让自己放心，或如果你是前线工作人员，想要经常、甚至每天自我检测，都能自己使用这些检测工具。”

这些自用检测工具，以及在新柔长堤和樟宜机场使用的呼吸检测器等聚合酶链式反应（PCR）之外的检测方式，都将助我国在染病者病毒传染力最强时尽快测出和隔离他们，大大减缓病毒传播。

李总理说，我国将调整检测做法。除了在出现新病例时才进行检测，政府也将在日常工作、社交和社区场合，对没有出现症状的人进行定期检测，确保这些地方安全。

随着病毒变种、更具传染力，我国必须更广泛地进行检测。随着检测成本降低、速度更快，我国除了目前在客工宿舍、建筑工地、船厂、机场、海港、医院和疗养院等高风险场所进行定期轮流检测，接下来还能在办公室、商场等工作场所进行定期检测。

李总理说，工作上密切接触多人，并可能引发超级传播事件的人员也将定期接受检测。这些人包括德士司机、巴士车长、物理治疗师、按摩师、舞台表演者、体育与健身指导员和教育业者。这将让他们的顾客、病人和学生放心。

李总理说，广泛检测为新加坡恢复较大型活动和聚会注入强心针，让与会者放心。

因此，定期的大型、快速和简易的检测将成为我们新常态。