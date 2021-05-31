对海鲜或抗生素过敏者 可安全接种冠病疫苗

（早报讯）对海鲜或抗生素过敏，但对信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗成分没有过敏反应的人，可安全接种辉瑞和莫德纳疫苗。冠病疫苗专家团将在下来两周内完成检讨工作，预计超过3万人可安全接种。

卫生部长王乙康今天（5月31日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，放宽这项限制相当具有意义。正在接受治疗的癌症病患，以及患有严重皮肤不良反应者，下来也可安全接种疫苗。

过去三个月曾接受化疗、免疫治疗或放射治疗的癌症病患，或计划在下来两个月接受上述治疗的癌症病患，将可获准接种疫苗，但卫生部建议应该在医院接种，并且必须经专科医生评估是否适合接种。卫生部正在敲定为癌症病患接种的指导方针，包括向私人专科医生求诊的癌症病患。

此外，患有严重皮肤药物过敏反应（Severe Cutaneous Adverse Reactions）病史的人，也可安全接种疫苗。他们包括患有史蒂芬强森综合征（Stevens-Johnson Syndrome）、毒性表皮溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis）、药疹及嗜酸性粒细胞增多和全身性症状（Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms），以及药物超敏反应综合征（Drug-induced Hypersensitivity Syndrome）的人。