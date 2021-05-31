本地私人医疗业者可申请引进获世卫批准的冠病疫苗

（早报讯）为提高我国疫苗接种的整体覆盖率，卫生部将允许私人医疗业者申请引进获世界卫生组织批准的其他冠病疫苗。

卫生部长王乙康今天（5月31日）在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，卫生部将允许私人医疗业者通过特别采用程序（Special Access Route，简称SAR）这个现有管道，引进世界卫生组织紧急使用清单（Emergency Use Listing）上获批准的冠病疫苗。

目前在清单上的疫苗包括辉瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德纳（Moderna）、强生（Johnson & Johnson）、阿斯利康（Astra Zeneca）和中国国药集团（Sinopharm）。

王乙康说，一旦科兴（Sinovac）疫苗获世界卫生组织批准，本地医疗业者也可申请使用已运抵新加坡的20万剂科兴疫苗，为那些想要注射科兴疫苗的人接种。

他也强调，在特别采用程序下引进的疫苗，主要还是供新加坡居民使用，而疫苗价格将由私人医疗业者决定。在特别采用程序下使用的疫苗，将不会获得我国政府津贴。接种这些疫苗的人也不能向疫苗致伤经济援助计划索赔。

卫生部提醒，如果使用的是未获我国卫生科学局批准的冠病疫苗，医生和接种者须沟通接种这款疫苗的风险和好处，并共同作出知情决定。接种者也须签署同意书。