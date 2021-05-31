新交所委任新的全球业务发起和拓展部主管

（早报讯）新加坡交易所（SGX）委任保得胜（Pol de Win）为执行副总裁，主管新交所的全球业务发起和拓展部。

新交所闭市后发布此消息时透露，保得胜将在7月1日上任，接替同日退休的现任主管周士达。

新交所文告指出，保得胜在亚洲、欧洲和美国的资本市场咨询与金融服务交易的执行方面，拥有丰富的经验。在加入新交所之前，他是高盛集团（Goldman Sachs）在香港的董事总经理，主管东南亚金融机构和金融科技（日本以外的亚洲）部门。保得胜拥有鹿特丹伊拉斯姆斯大学（Erasmus University Rotterdam）理学硕士学位。

新交所表示，周士达于2007年6月加入新交所，在为新交所工作的14年中，他在一系列领导岗位上做出了重大贡献，见证了新交所从亚洲门户转变为全球多资产交易所。

新交所首席执行长罗文才说：“周士达多年来一直是新交所执行管理团队的宝贵同事和成员，他开创的平台和产品是新交所今天业务的主要特征。我们要感谢他的领导、服务和忠诚投入于提升我们的资本市场的重要性，伴随着新交所国际业务的扩展。”

“随着我们进入一个新的增长阶段，我们很高兴欢迎保得胜加入新交所。他带来他从与区域发行人、全球投资者和主要交易所的庞大关系网络建立的视角和经验。在保得胜的领导下，我们期待着扩大和深化周士达和团队已经建立的业务。”

保得胜说：“我很荣幸和激动地加入新交所，成为它下一任全球业务发起和拓展部的主管。在亚洲资本市场和市场结构发展的激动人心的时刻，这个角色代表着我非常期待的一种挑战。在它强大的基础上，我看到了新交所未来的重大机遇，我期待着与整个组织的同事合作，帮助推动公司的发展。”

周士达说：“我在新交所这十四年走过的旅程实在振奋人心。我由衷感谢和我同行的同事和好友们，包括前首席执行长谢福华与已故的博可（Magnus Bocker）,及现任首席执行长罗文才。我也非常感激合作伙伴与客户这些年给予我和团队的大力支持。在新交所时领导公益活动‘牛市义跑’，不但给予我很多启发，也奠定了我的下一站。今后，我希望能为社会企业与公益领域做更多的贡献。在此，祝新交所和新加坡金融市场，更上一层楼！”