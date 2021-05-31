后港8道两座组屋污水检测发现病毒碎片 所有居民须接受强制检测

（早报讯）后港8道第501和507座组屋的污水样本中探测到病毒碎片，卫生部下来三天将为这两座组屋的所有居民进行免费的强制冠病检测。

卫生部今晚（5月31日）发文告说，虽然这两座组屋目前没有居民确诊，但当局在污水检测中发现病毒碎片。为安全起见，所有居民从明天（6月1日）至6月3日，上午9时至下午4时之间，须到第507座组屋底层接受强制检测。

卫生部曾在5月21日和22日为后港8道第506座组屋的405名居民和访客进行强制检测，该座组屋出现来自至少四户的11起确诊病例。

另外，卫生部也在义顺72街第745座组屋发现来自两户的六起确诊病例，其中一户是在仁泰超市（Jin Tai Mart）工作的40岁中国籍男子和35岁马来西亚籍男子。

另一户是在日本竹中工务店（Takenaka Corporation）任职的28岁女工程师与她的三名家属，包括60岁退休男子、在忠邦城当零售摊贩的57岁女子，以及30岁的自雇男子。卫生部正在进行流行病学调查，以断定病毒传播源头以及病例之间的关联。

由于该座组屋的污水样本也探测到病毒碎片，当局将在明天（6月1日）和后天（6月2日）上午9时至下午4时之间，为该座组屋的所有居民进行强制检测。

当局已向受影响居民派发传单，并会发送短信通知。卫生部也建议居民密切留意健康情况，若感到不适，应立即求医。