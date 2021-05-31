宏业集团清洁工感染群新增四起病例

（早报讯）宏业集团清洁工感染群（Hong Ye Group）增加四人，当中包括就读光道小学的11岁男学生和一名18岁的全职国民服役人员。

根据卫生部今晚（5月31日）的文告，宏业集团清洁工感染群目前共有21名确诊病例。新增的确诊患者年龄介于11岁至18岁，当中有三人已经在隔离中。

其中一名确诊的患者是光道小学（New Town Primary School）的11岁男学生。他最后一次上学是在5月18日，并于20日发烧但没有就医。他在26日出现发烧、泻肚子和呕吐的症状，在隔日就医被诊断出患有急性腸胃炎，因此没有接受冠病检测。因这名学生和五名确诊患者属于同住关系，他在28日被隔离，检测结果呈阳性。

另一名患者是民防学院的18岁全职国民服役人员。他和较早前确诊的37岁ABBA Maintainence女兼职清洁工、47岁男兼职清洁工和光道小学的12岁女学生和家属关系，因此在5月28日隔离，于30日确诊。他已接种两剂疫苗。

另一名患者是16岁的本地无业男子，他在28日被隔离并出现咳嗽和喉咙痛的症状但没有申报。他于30日确诊。

一名18岁的宏业集团清洁工也确诊，这名患者负责在樟宜商业园（Changi Business Park）进行清洁工作。他和较早前确诊的25岁清洁工曾有接触，因此在27日起接受电话监视。他在同一天出现咳嗽和流鼻涕的症状但没有申报或就医。他在29日开始失去味觉才就医，并在诊所接受快速抗原检测和聚合酶链式反应检测。他在30日确诊。