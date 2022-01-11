（早报讯）美国隔夜股在美国联邦储备局可能加息的阴影下剧烈波动，道琼斯指数和标普500指数周一（1月10日）收低。

美联储可能加速收紧货币政策，投资者评估这可能带来的影响，引发抛售。

道琼斯指数跌0.45%，报3万6068.87点；纳斯达克指数在滑落400点后转升，收报1万4942.83点，涨幅为0.05%；标普500指数滑落0.14%，报4670.29点。

新加坡海峡时报指数周一涨21.79点或0.68％，闭市报3227.05点。

今日可关注的股票：

1.奕丰集团（iFAST）计划私下配售1400万股新股筹获得超额认购，共筹得1亿零500万元。

发行价为每股7.50元，是价格范围7.30元至7.50元的最高价，比1月7日闭市价7.85元低了4.5%。这次售股行动筹得的资金将用来收购英国BFC银行股权。

2.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）将推出非同质化代币（NFT）购物网站Metaviva，供获得执照的数码娱乐代币和大众娱乐与媒体内容有关的收集品交易。

3.惠胜置地（Hatten Land）表示，公司购买的第一批80台比特币（bitcoin）挖矿机在运送途中，并预计会在本月开始运作。

4.新电信（Singtel）可能脱售澳大利亚子公司澳都斯（Optus）的光纤网资产股权。彭博社引述消息人士说，公司与潜在顾问对光纤网业务进行战略检讨。

5.营养屋国际（NutryFarm International）周二开市前回复新加坡交易所的质询时说，不知道导致该股交易异常的原因。该股股价周一暴跌36.36％至0.14元。