（早报讯）我国经济重启持续带动投资者情绪，本地股市上周强劲上扬，这一周预料将延续涨势。

新加坡海峡时报指数在上周农历新年假期后表现亮眼，在银行股的助威下全周上涨逾2％。

美国股市上周五表现不一，纳斯达克指数和标普500指数分别上涨1.58％和0.52％，道琼斯工商指数则下跌0.06％。

以下是今天（2月7日）值得关注的股票：

1.九天化工集团（Jiutian Chemical）今早开市前披露，2021财年净利预计大幅增加，主要是因为主要产品的平均售价和销量增加。

2.新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）委任建力企业财务策划（PrimePartners Corporate Finance）为独立财务顾问，针对Cuscaden Peak财团可能提出的链式收购献议（chain offer），为集团董事提供咨询。信托经理人指出，如果财团提出链式收购献议，它将在献议文件发布后的14天内发出通告给股东，说明独立财务顾问和独立董事对这项献议的建议。

3.新加坡交易所（SGX）上周五闭市后发布2022财年上半年业绩。截至去年12月底上半财年净利同比下跌9％至2亿1900万元，营收持稳于5亿2200万元。上半年净利下跌是因为营运开支增加8％至2亿1560万元，这主要由员工成本和科技开销更高所致。

4.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）上周五公布截至去年12月底的2022财年上半年业绩。2022上半财年每单位派息（DPU）2.4分，同比增加2.6％。信托增持Jem综合房地产项目的股权后，推动可派发收入增长3.8％至2860万元。

5.针对凯利板上市的星嘉源（Sinjia Land）与从事高粱种植、收割和销售业务等的Binex Singapore达成反向收购协议，前者答复新加坡交易所的询问时披露，已委任安永企业咨询公司为独立估值师，重新对后者进行估价，取代之前宣布的20亿元估价。