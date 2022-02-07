新加坡航空展线上直播 四国战斗机呈献飞行表演 

（早报讯）为期四天的新加坡航空展下周二（2月15日）开幕，除了新加坡空军部队，美国、印度尼西亚与印度也将派出战机参与飞行特技表演。公众可通过线上直播，观赏共八个飞行表演及展示。

两年一度的新加坡航空展将于本月15日至18日，在樟宜展览中心举行。印度空军的轻型战斗机“光辉”（Tejas）将在今年的航空展上首次亮相，带来精彩绝伦的花式飞行动作。曾在2018年航空展登场的印尼木星飞行表演队今年将派出六架战斗机参与特技飞行表演。

美国海军陆战队以及美国空军将分别派出联合攻击战斗机F-35B和同温层堡垒战略轰炸机B-52。

我国空军部队则会派出F-15SG战斗机与AH-64D阿帕奇直升机，呈献飞行特技表演。

除了四国空军的战斗机以外，空中客车A350-1000与波音B777- 9也会在今年的航空展上呈献飞行演出。

新加坡航空展主办方、Experia Events执行董事陆泽南说，很高兴能在航空展上呈献备受期待的飞行表演。

“由我们的合作伙伴和参展商所带来的精彩表演，证明了航空业的复苏，我们希望这些演出能鼓舞士气。”

飞行表演的时间为本月15日中午12时半，以及16日至18日的早上11时半。公众可通过go.gov.sg/sa22live或新加坡航空展的官方面簿页面观看演出直播。