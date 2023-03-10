星期五开盘可关注股票

（早报讯）美国非农报告公布前，市场担心美国联邦储备局加息50个基点的恐慌情绪已经加剧。隔夜三大美股星期四（3月9日）全军覆没。纳斯达克指数大跌2.05％，收于11338.35点；标普500指数收跌1.85％，报3918.32点；道琼斯工商指数收跌1.66%，报32254.86点。

新加坡海峡时报指数延续下滑走势，星期四退低12.35点或0.38％，闭市报3214.51点。全天全场交易量达到17亿5000万股，交易额为8亿1353万元。上升股242只，下跌股240只。

亚太区域股市星期五（10日）同样全线下跌，悉尼股市跌1.54%，下滑幅度最大；东京和首尔股市也分别下滑1.07%和0.91%。

星期五可关注的本地股票：

*胜科工业（Sembcorp Industries）星期四闭市后宣布，集团旗下GoNetZero公司和巴西Instituto Totum合作，联手推出可买卖巴西发行的国际可再生能源证书（I-REC）的数码平台。

此外，集团旗下的独资子公司胜科金融服务（Sembcorp Financial Services）还宣布将于3月15日发行3亿5000万元的企业债券，票息率为4.6%。这份2030年到期的债券是在总值30亿元的多币种债券计划下发行。债券所得款项将用于集团的绿色融资。胜科工业星期四闭市报3.8元，股价无变动。

*扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）星期四闭市后宣布，集团与总部位于新加坡的数码证券平台ADDX签署谅解备忘录后，集团的金融产品将在平台销售。这有助于集团以扩大投资者范围并提高集团的资产管理规模（AUM）。扬子江金融控股星期四闭市报0.395元，涨3.95％。

*德蒙特（Del Monte Pacific）星期四闭市后发布2023财年第三季业绩，截至1月底的净利同比下滑62％至980万美元（1325万新元），原因是营业表现不佳，而且集团为了赎回优先股提高银行贷款，导致贷款利息开销增加。集团息税折摊前盈利也下滑12％至8000万美元。不过，集团销售额则同比增长3％至6亿8100万美元（9亿2000万新元），这有赖于美国和国际销售额分别增加6％和19％。集团星期四股价收报0.315元，无变动。

*中国光大水务（China Everbright Water）完成发行第四期以人民币计价的超短期融资券（Super & Short-term Commercial Papers），并由机构投资者认购完毕。这批超短期融资券的发行规模为人民币10亿元，期限为180天，票息率为2.60％。公司星期四股价起2.38％，报0.215元。

*明铸造控股（Mencast Holdings）的独资子公司Mencast Offshore and Marine以560亿印尼盾（约484万新元）脱售位于印度尼西亚峇淡岛的房地产项目。这个项目包括办公室和工作间，以及总面积达49万2783万平方英尺的地段。根据公司的2022财年业绩报告，项目的净资产值为428万元。公司预计脱售这个项目将蒙受18万元的损失。公司股价星期四起5.13％，报4.1分。