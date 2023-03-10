本地股市星期五早盘下跌25.73点

（早报讯）受隔夜美股大幅下滑的拖累，新加坡海峡时报指数星期五（3月10日）截至中午下跌25.73点或0.8%，报3188.78点，盘中最高点是3199.94点，最低点3181.48点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，隔夜美股受挫影响了海指早盘的走势。本地银行股下跌造成海指在星期五的下滑幅度扩大，这是受美国银行股大幅下滑的影响。资金流动性下降以及存款额减少是导致美国银行股不被看好的主要原因。

王彬妮说，从技术面看，指数已跌破3200点的重要支撑位，大概率将继续下滑。3080点是下一个海指的支撑位。不过，目前市场主要由情绪面主导，星期五的美国非农就业数据会加剧这方面的影响。如果就业数据不及预期，不排除股市反转上涨的可能。

美国投资咨询公司Quill Intelligence首席执行官兼首席战略师布斯（Danielle DiMartino Booth）说，如果就业数据高于预期、下周即将发布的通胀指数高于预计，那么美国联邦储备局将不得不加息50个基点。

亚太地区股市早盘一片惨淡。香港和悉尼股市分别大跌2.55%和2.27%，跌幅最大；台湾和东京股市也各跌1.62%和1.55%；首尔、上海和深圳股市的跌幅介于1.09%至1.15%。

海指成份股方面，23只下跌，四只上涨，三只持平。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和怡和合发（Jardine C&C），分别滑落3.86％和2.5％，报2.99美元和28.52元。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Ind）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），前者起0.53%至3.82元，后者起0.51%至1.96元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和云顶新加坡（Genting Sing）居前，成交量分别为1亿5055万股和2031万股。前者股价不变，报0.107元；后者下跌1.91%至1.03元。