再创纪录 达士岭组屋140万元转手

（早报讯）达士岭再出现百万组屋，转售天价达140万元，刷新该项目的转售价纪录。促成这项交易的房屋经纪指出，单位处高楼附无敌海景，2月中旬挂出寻售后一周内超过10个询问，最后达成交易的是一对永久居民夫妇。

40楼以上 装潢受买家青睐

售出的组屋单位视野开阔无阻。（受访者提供）

这个五房式单位位于广东民路第1G座的41楼，面积为1141平方英尺，剩余地契约87年。政府网站data.gov.sg数据显示，这是达士岭（Pinnacle@Duxton）今年来售出的第八间百万组屋，并打破去年3月出现的138万8888元成交纪录。

负责这项交易的是ERA房地产经纪林佩妮。她受访时说，2月中旬在线上各租房平台以及达士岭内部贴出单位寻售广告后，一周内便成功找到买家。

林佩妮透露，卖家最初要价148万8800元，高出市场价不少，一番比对买家的出价后，最终决定以140万元成交。“单位在40楼以上的高楼层，视野开阔能一眼望到圣淘沙。而且达士岭地处黄金地段，却不受10年最低居住年限的限制，这点很吸引买家。”此外，买家也非常喜欢单位的设计装潢，可拎包入住。

林佩妮告诉《新明日报》，这个单位的卖家是一对本地中年夫妇。孩子就读的小学不在丹戎巴葛附近的中心区域，因此夫妻二人决定搬家卖屋，选择住在孩子就读小学的附近。

买家则是年龄稍长的一对永久居民夫妇，同样是为了孩子上小学想要住在学校附近，而决定买下达士岭的屋子。

林佩妮透露，在短时间内找到能符合卖家的要价以及时间线要求的买家，其实并不容易。卖家因购买新的转售组屋和装修等事项，今年年尾才能搬出。“交易完成后，他们要暂住三个月，买家因此也需租房，等待超过半年。”